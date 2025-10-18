Tchouk Ma Melle Melle

Tchouk Ma Melle Melle samedi 18 octobre 2025.

Tchouk Ma Melle

Gymnase du Pinier Melle Deux-Sèvres

Venez assister au tournoi amical de Tchoukball, organisé par le club de Melle.

L’occasion d’encourager des équipes venues de toute la France.

Buvette sur place

Entrée gratuite .

Gymnase du Pinier Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine tchoukball.mellois@hotmail.com

