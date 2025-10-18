Tchouk Ma Melle Melle
Tchouk Ma Melle Melle samedi 18 octobre 2025.
Tchouk Ma Melle
Gymnase du Pinier Melle Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-19
Date(s) :
2025-10-18
Venez assister au tournoi amical de Tchoukball, organisé par le club de Melle.
L’occasion d’encourager des équipes venues de toute la France.
Buvette sur place
Entrée gratuite .
Gymnase du Pinier Melle 79500 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine tchoukball.mellois@hotmail.com
English : Tchouk Ma Melle
German : Tchouk Ma Melle
Italiano :
Espanol : Tchouk Ma Melle
L’événement Tchouk Ma Melle Melle a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Pays Mellois