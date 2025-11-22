Tchubi, Zoubir & Waseem La Place Paris

Le rap marocain prend le contrôle de Paris ! Lil Tchubi, Zoubir et Waseem viennent poser leurs vibes à La Place pour un show 100% authentique

Tchubi, Zoubir et Waseem se réunissent à La Place pour célébrer la nouvelle génération du rap marocain. Un mouvement qui s’impose, un son qui fédère, une culture qui rayonne. Le rap marocain se raconte ici avec force, sincérité et identité. Sur scène, les trois artistes livreront un show puissant, où chaque mot, chaque regard, chaque vibe incarne l’énergie d’une génération libre et inspirée.

Une soirée où la musique dépasse les frontières, où le public devient le prolongement de cette fierté partagée.

Un événement unique, signé EA PRODUCTION.

Le Samedi 22 Novembre, retrouvez Lil Tchubi, Zoubir et Waseem pour un show 100% authentique à La Place.

Le samedi 22 novembre 2025

de 19h30 à 23h30

payant Tout public.

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris

