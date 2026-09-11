TCL – Dépôt de bus des Pins : au cœur de l’électrification du réseau de bus, Dépôt bus des Pins, Lyon

Informations pratiques

TCL – Dépôt de bus des Pins : au cœur de l’électrification du réseau de bus 19 et 20 septembre Dépôt bus des Pins Rhône

Limité à 15 personnes par visite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Situé dans le 3e arrondissement de Lyon, le dépôt de bus des Pins, qui réunit 335 collaboratrices et collaborateurs, dont 300 conductrices et conducteurs, ouvrira ses portes pour faire découvrir au public un site historique du réseau TCL, au coeur des transformations engagées pour une mobilité plus durable.

La visite permettra de découvrir les coulisses du parc de stationnement des bus, de l’atelier de maintenance et de la recharge des véhicules électriques. Le site accueille 110 véhicules, dont 20 bus 100 % électriques et 10 trolleybus IMC, qui transportent chaque jour près de 90 000 voyageurs.

Informations complémentaires :

Horaires des visites : 10h00, 10h45, 11h30, 14h00, 14h45, 15h30 et 16h15. Fin de la dernière visite à 17h15

Durée moyenne d’une visite : 1h

Inscription gratuite en ligne obligatoire à partir du lundi 31 août, dans la limite des places disponibles

Pièce d’identité exigée à l’entrée

Port de chaussures plates et fermées obligatoires.

Les enfants sont sous la responsabilité des parents à qui ils devront tenir la main en raison des risques inhérents à la visite d’un atelier : présence de véhicules en mouvement, d’outillage, risque de chute…

Pour des raisons d’organisation, toute personne arrivant en retard ne pourra participer à la visite. Nous vous remercions de votre compréhension.

Dépôt bus des Pins 98 avenue Lacassagne, 69003 Lyon Lyon 69003 Grange Blanche Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/ »}] Accès : 10’ à pied de la station Grange Blanche (métro D, tram T2) ou arrêt Place Henri (C13, 25)

Situé dans le 3e arrondissement de Lyon, le dépôt de bus des Pins, qui réunit 335 collaboratrices et collaborateurs, dont 300 conductrices et conducteurs, ouvrira ses portes pour faire découvrir au …

© Garisse Soudan / Alpaca Productions pour SYTRAL Mobilités