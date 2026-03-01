Te Merau Ciné rencontre avec Fanny Corcelle, réalisatrice Coopérative des Savoirs Brassy

Te Merau Ciné rencontre avec Fanny Corcelle, réalisatrice

Coopérative des Savoirs 47, rue Saint-Gervais Brassy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26 22:00:00

Date(s) :

2026-03-26

Edera cherche sa place, dans la socie´te´, dans la ville, dans son clan. Iedera? en roumain, c¸a veut dire lierre . La mauvaise herbe du jardin.

Elle habite dans une baraque de fortune avec la famille de son mari, va biento^t avoir 18 ans, et attend son premier enfant.

de Fanny CORCELLE et Juliette GUIGNARD

36 minutes, 2017

En présence de Fanny Corcelle et de l’association Zelinha. .

Coopérative des Savoirs 47, rue Saint-Gervais Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Te Merau Ciné rencontre avec Fanny Corcelle, réalisatrice

L’événement Te Merau Ciné rencontre avec Fanny Corcelle, réalisatrice Brassy a été mis à jour le 2026-03-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)