Te Merau Ciné rencontre avec Fanny Corcelle, réalisatrice Coopérative des Savoirs Brassy
Te Merau Ciné rencontre avec Fanny Corcelle, réalisatrice Coopérative des Savoirs Brassy jeudi 26 mars 2026.
Te Merau Ciné rencontre avec Fanny Corcelle, réalisatrice
Coopérative des Savoirs 47, rue Saint-Gervais Brassy Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 20:00:00
fin : 2026-03-26 22:00:00
Date(s) :
2026-03-26
Edera cherche sa place, dans la socie´te´, dans la ville, dans son clan. Iedera? en roumain, c¸a veut dire lierre . La mauvaise herbe du jardin.
Elle habite dans une baraque de fortune avec la famille de son mari, va biento^t avoir 18 ans, et attend son premier enfant.
de Fanny CORCELLE et Juliette GUIGNARD
36 minutes, 2017
En présence de Fanny Corcelle et de l’association Zelinha. .
Coopérative des Savoirs 47, rue Saint-Gervais Brassy 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Te Merau Ciné rencontre avec Fanny Corcelle, réalisatrice
L’événement Te Merau Ciné rencontre avec Fanny Corcelle, réalisatrice Brassy a été mis à jour le 2026-03-19 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)