Tea Book Bibliothèque Bellangerais Rennes 13 janvier et 31 mars Ille-et-Vilaine

entrée libre

On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de cœur de livres, films, ou musique.

Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-01-13T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-03-31T18:00:00.000+02:00

02 23 62 26 40

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



