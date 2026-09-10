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AGENDA · Rennes

Tea Book Bibliothèque Bellangerais Rennes

mardi 8 décembre 2026 · Bibliothèque Bellangerais · Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 8 décembre 2026
Fin
mardi 8 décembre 2026
Lieu
Bibliothèque Bellangerais
Adresse
5bis, rue du Morbihan
Ville
35700 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Tea Book Bibliothèque Bellangerais Rennes Mardi 8 décembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Club de lecture

On aime on partage ce sont des rendez-vous réguliers dans les bibliothèques, pour partager des conseils, des coups de coeur de livres, films, ou musique. Venez en toute simplicité, pour participer ou juste pour écouter.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-08T17:00:00.000+01:00
Fin : 2026-12-08T18:00:00.000+01:00

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Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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