Tea créatif Le Chat Perché Saint-Julien-sur-Calonne

Tea créatif

Le Chat Perché 522 chemin de l’église Saint-Julien-sur-Calonne Calvados

Début : 2025-11-22 15:30:00

fin : 2025-11-22 17:30:00

Date(s) :

2025-11-22

Conseils, idées et bonne humeur !

Avec Aurore du Labo Créatif.

Un après-midi créatif ouvert à tous les niveaus et tous les centres d’intérêts qui peuvent se pratiquer autour d’un goûter.

Apportez vos projets et venez glaner des conseils, des idées et de la bonne humeur.

Tricot, crochet, borderie, macramé, peinture au numéro, diamond painting, punch needle, découpage, laissez parler votre créativité.

Goûter thé, infusion, café ou chocolat, scones faits maison, servis avec de la crème ou du beurre fermier et de la confiture locale, assotiment de mini-pâtisseries maison.

Sur place, espace de jeux pour les enfants. .

English : Tea créatif

Advice, ideas and good humour!

German : Tea créatif

Tipps, Ideen und gute Laune!

Italiano :

Consigli, idee e buon umore!

Espanol :

Consejos, ideas y buen humor

