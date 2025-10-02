Tea Time au Château Saint-Étienne-de-Chigny
Tea Time au Château jeudi 2 octobre 2025.
Tea Time au Château
Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny Indre-et-Loire
Tarif : 25 EUR
Début : 2 octobre 2025 15:00
Fin : 1 mai 2026 17:30
2025-10-02
A partir du 2 octobre
Entre jeux et discussions au coin du feu,
Venez profiter des salons du Château de Beauvois, entre amis ou en famille, de 15h à 17h30 du mercredi au samedi.
Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 55 50 11 reception.beauvois@lamaisonyounan.com
English :
From October 2nd
Between games and fireside chats,
Come and enjoy the Château de Beauvois lounges, with friends or family, from 3pm to 5.30pm, Wednesday to Saturday.
German :
Ab dem 2. Oktober
Zwischen Spielen und Gesprächen am Kamin,
Genießen Sie die Salons des Château de Beauvois mit Freunden oder der Familie von Mittwoch bis Samstag von 15:00 bis 17:30 Uhr.
Italiano :
Dal 2 ottobre
Tra giochi e chiacchiere al caminetto,
Venite a godervi i salotti dello Château de Beauvois, con gli amici o la famiglia, dalle 15.00 alle 17.30 dal mercoledì al sabato.
Espanol :
A partir del 2 de octubre
Entre juegos y charlas junto al fuego,
Venga a disfrutar de los salones del castillo de Beauvois, con amigos o en familia, de 15:00 a 17:30 de miércoles a sábado.
