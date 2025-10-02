Tea Time au Château Saint-Étienne-de-Chigny

Tea Time au Château Saint-Étienne-de-Chigny jeudi 2 octobre 2025.

Tea Time au Château

Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny Indre-et-Loire

Début : Mercredi 2025-10-02 15:00:00

fin : 2026-05-01 17:30:00

A partir du 2 octobre

Entre jeux et discussions au coin du feu,

Venez profiter des salons du Château de Beauvois, entre amis ou en famille, de 15h à 17h30 du mercredi au samedi.

Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 55 50 11 reception.beauvois@lamaisonyounan.com

English :

From October 2nd

Between games and fireside chats,

Come and enjoy the Château de Beauvois lounges, with friends or family, from 3pm to 5.30pm, Wednesday to Saturday.

German :

Ab dem 2. Oktober

Zwischen Spielen und Gesprächen am Kamin,

Genießen Sie die Salons des Château de Beauvois mit Freunden oder der Familie von Mittwoch bis Samstag von 15:00 bis 17:30 Uhr.

Italiano :

Dal 2 ottobre

Tra giochi e chiacchiere al caminetto,

Venite a godervi i salotti dello Château de Beauvois, con gli amici o la famiglia, dalle 15.00 alle 17.30 dal mercoledì al sabato.

Espanol :

A partir del 2 de octubre

Entre juegos y charlas junto al fuego,

Venga a disfrutar de los salones del castillo de Beauvois, con amigos o en familia, de 15:00 a 17:30 de miércoles a sábado.

