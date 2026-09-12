Tea Time au Musée, Musée de la vie rurale, Steenwerck

Informations pratiques

Tea Time au Musée Dimanche 20 septembre, 15h00 Musée de la vie rurale Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

TEATIME AU MUSEE LES 19 et 20 SEPTEMBRE

A l’occasion des Journées du Patrimoine, la Reine s’invite au Musée.

Le 19 septembre de 14h à 18h, et le dimanche 20 septembre de 15h à 19h, le Musée de la Vie Rurale de Steenwerck devient le Musée de la Vie Royale pour un tea time solidaire organisé par l’association A l’Heure Anglaise de Nieppe.

Au programme :

– salon de thé dans la plus pure tradition britannique

– exposition sur la Reine Elizabeth II qui aurait eu 100 ans cette année, et qui a rencontré la famille Desreumaux de Steenwerck en 1957.

– A cette occasion, l’entreprise des Serres de Steenwerck reconstitue un stand de vente de fleurs dont les profits s’ajouteront à ceux des 2 journées.

– activités ludiques autour de la famille royale

Tous les bénéfices seront reversés au service pédiatrique du Centre Oscar Lambret dans le cadre de Septembre en Or.

Le musée sera ouvert les 2 jours gratuitement.

Musée de la vie rurale 49 rue du Musée – 59181 Steenwerck Steenwerck 59181 Nord Hauts-de-France 03 28 50 33 80 http://www.musee-steenwerck.com Ferme typique du XVIIIe siècle : cour fermée, lieu de vie du village, commerces, école, estaminet, logis. Autoroute A 25 sortie n°9 ou n° 10.

TEATIME AU MUSEE LES 19 et 20 SEPTEMBRE

©Association à l’heure anglaise