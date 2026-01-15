Tea Time avec Jean Darot Salon de thé Tea Apo Dax
Tea Time avec Jean Darot
Salon de thé Tea Apo 23 rue Saint-Vincent Dax Landes
Gratuit
L’auteur du célèbre Homme semence , Jean Darot, présentera son livre L’amer du thé . Venez le rencontrer et découvrir ses autres romans sur les femmes-courage. Vous pourrez repartir avec un livre dédicacé. .
Salon de thé Tea Apo 23 rue Saint-Vincent Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 04 21 73 passiflore@editions-passiflore.com
