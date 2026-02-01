Tea Time Baieta Valence Restaurant Baieta Hôtel Ibis Valence Sud Valence
Tea Time Baieta Valence Restaurant Baieta Hôtel Ibis Valence Sud Valence dimanche 8 février 2026.
Tea Time Baieta Valence
Restaurant Baieta Hôtel Ibis Valence Sud 355 Avenue de Provence, 26000 Valence Valence Drôme
Tarif : 14 – 14 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-08 15:30:00
fin : 2026-02-08 17:30:00
Date(s) :
2026-02-08
Tea Time Musical
Buffet sucré Maison Nivon, boissons chaudes & froides incluses, ambiance DJ Lounge & Chill.
Édition spéciale Chandeleur & Mardi Gras
.
Restaurant Baieta Hôtel Ibis Valence Sud 355 Avenue de Provence, 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 42 54 h0644@accor.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Tea Time Musical
Maison Nivon sweet buffet, hot & cold drinks included, DJ Lounge & Chill atmosphere.
Special Chandeleur & Mardi Gras edition
L’événement Tea Time Baieta Valence Valence a été mis à jour le 2026-01-31 par Valence Romans Tourisme