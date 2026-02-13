Tea-Time Ciné-club spécial Saint Valentin, Cinéma La Lanterne, Bègles

Tea-Time Ciné-club spécial Saint Valentin Samedi 14 février, 17h00 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarifs habituels

Début : 2026-02-14T17:00:00+01:00 – 2026-02-14T20:30:00+01:00

Fin : 2026-02-14T17:00:00+01:00 – 2026-02-14T20:30:00+01:00

Le ciné-club commencera dès 17h. En plus de discuter du genre de la comédie romantique, ce sera le moment de partager vos films et / ou romans d’amour favoris !

La projection du film se fera à 18h30.

Le film : Quand Harry rencontre Sally, Rob Reiner (1989)

Harry et Sally s’entendent comme chien et chat. Après la fac ils prennent la même destination, New York, mais ne se reverront que cinq ans plus tard, par hasard, dans un aéroport. Chacun a fait sa vie, ils se sont fiancés. Cinq ans passent encore, ils se rencontrent à nouveau. Tous deux viennent de rompre et dans cette étape difficile, ils se découvrent une vraie amitié. La complicité les rapproche à tel point qu’ils finissent par admettre, ce que leurs amis savaient déjà : ils sont faits l’un pour l’autre.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine https://cinemalalanterne.fr Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Pour célébrer la Saint Valentin à notre manière, nous vous proposons un échange sur le thème des comédies romantiques autour d’un goûter avant de re(voir) le classique Quand Harry rencontre Sally. ciné cinéma

La Lanterne