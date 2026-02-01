TEA TIME LITTÉRAIRE AU BORD DU MISSISSIPI Médiathèque Saint-Brevin-les-Pins

TEA TIME LITTÉRAIRE AU BORD DU MISSISSIPI

Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 16:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

L’équipe de Des pages et des voix vous convie, autour d’un petit thé et de cookies, à la découverte de textes littéraires sur le Mississippi.

Entrée libre et gratuite. .

Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 45 80 mediatheque@saint-brevin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement TEA TIME LITTÉRAIRE AU BORD DU MISSISSIPI Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Saint Brevin