TEA TIME LITTÉRAIRE AU BORD DU MISSISSIPI Médiathèque Saint-Brevin-les-Pins
TEA TIME LITTÉRAIRE AU BORD DU MISSISSIPI Médiathèque Saint-Brevin-les-Pins samedi 28 février 2026.
TEA TIME LITTÉRAIRE AU BORD DU MISSISSIPI
Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 16:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
L’équipe de Des pages et des voix vous convie, autour d’un petit thé et de cookies, à la découverte de textes littéraires sur le Mississippi.
Entrée libre et gratuite. .
Médiathèque 30 Avenue Jules Verne Saint-Brevin-les-Pins 44250 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 27 45 80 mediatheque@saint-brevin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement TEA TIME LITTÉRAIRE AU BORD DU MISSISSIPI Saint-Brevin-les-Pins a été mis à jour le 2026-02-06 par OT Saint Brevin