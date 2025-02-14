Tea-time / movie-club spécial films romantiques Cinéma La Lanterne Bègles

Tea-time / movie-club spécial films romantiques Vendredi 14 février, 17h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Début : 2025-02-14T17:30:00 – 2025-02-14T21:00:00

Un « tea-time » (goûter à l’anglaise) pour échanger autour de vos films romantiques préférés, avant la séance de Jane Austen a gâché ma vie.

Le film

Agathe a autant de charme que de contradictions. Elle est célibataire mais rêve d’une histoire d’amour digne des romans de Jane Austen. Elle est libraire mais rêve d’être écrivain. Elle a une imagination débordante mais une sexualité inexistante. La vie n’est jamais à la hauteur de ce que lui a promis la littérature. Invitée en résidence d’auteurs en Angleterre, Agathe devra affronter ses peurs et ses doutes pour enfin réaliser son rêve d’écriture… et tomber amoureuse.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Venez partager vos coups de coeur en terme de films romantiques autour d’un goûter à l’anglaise cinéma bègles

La Lanterne