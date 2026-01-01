Tea time Musical Hôtel Ibis Valence

Tea time Musical

Hôtel Ibis 355, Avenue de Provence Valence Drôme

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date :

Début : 2026-01-11 15:30:00

fin : 2026-01-11 17:30:00

Date(s) :

2026-01-11

Vivez un Tea Time musical de 15h30 à 17h30 ! Savourez les gourmandises Nivon au rythme d’un DJ lounge, pour un après-midi chic et vibrant. Douceurs, musique et ambiance cosy le rendez-vous incontournable pour se faire plaisir !

Hôtel Ibis 355, Avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 01 80 baieta.valence@valotel.com

English :

Enjoy a musical Tea Time from 3:30 to 5:30 pm! Savor Nivon delicacies to the rhythm of a lounge DJ, for a chic and vibrant afternoon. Sweet treats, music and a cosy atmosphere: the perfect way to treat yourself!

