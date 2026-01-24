Tea time musical Restaurant Baieta Hôtel Ibis Valence

Tea time musical

Restaurant Baieta Hôtel Ibis 355, Avenue de Provence Valence Drôme

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-08 15:30:00

fin : 2026-02-08 17:30:00

Date(s) :

2026-02-08

Le Tea Time aura lieu au Baieta dimanche 8 février, dans une ambiance musicale raffinée. À l’honneur, les spécialités Maison Nivon autour du thème Chandeleur et Mardi Gras. Crêpes gourmandes, saveurs festives et instant convivial au programme.

.

Restaurant Baieta Hôtel Ibis 355, Avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 01 80 baieta.valence@valotel.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Tea Time will take place at Baieta on Sunday February 8, in a refined musical atmosphere. In the spotlight: Maison Nivon specialities on the theme of Chandeleur and Mardi Gras. Gourmet crepes, festive flavors and a convivial moment on the program.

L’événement Tea time musical Valence a été mis à jour le 2026-01-24 par Valence Romans Tourisme