Tea time musical Restaurant Baieta Valence

Début : 2026-03-08 15:30:00

fin : 2026-03-08 17:30:00

2026-03-08

Ce Team Time célèbre la Journée des droits des Femmes dans une ambiance festive et inspirante !

Au programme partage, convivialité et énergie positive, le tout rythmé par l’univers musical de Joy Musique pour un moment inoubliable Ensemble !

Restaurant Baieta 355 avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 01 80 baieta.valence@valotel.com

English :

Team Time celebrates Women’s Rights Day in a festive and inspiring atmosphere!

On the program: sharing, conviviality and positive energy, all set to the rhythm of Joy Musique?s musical universe for an unforgettable moment together!

