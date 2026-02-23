Tea time musical Restaurant Baieta Valence
Tea time musical Restaurant Baieta Valence dimanche 8 mars 2026.
Tea time musical
Restaurant Baieta 355 avenue de Provence Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 15:30:00
fin : 2026-03-08 17:30:00
Date(s) :
2026-03-08
Ce Team Time célèbre la Journée des droits des Femmes dans une ambiance festive et inspirante !
Au programme partage, convivialité et énergie positive, le tout rythmé par l’univers musical de Joy Musique pour un moment inoubliable Ensemble !
.
Restaurant Baieta 355 avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 01 80 baieta.valence@valotel.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Team Time celebrates Women’s Rights Day in a festive and inspiring atmosphere!
On the program: sharing, conviviality and positive energy, all set to the rhythm of Joy Musique?s musical universe for an unforgettable moment together!
L’événement Tea time musical Valence a été mis à jour le 2026-02-23 par Valence Romans Tourisme