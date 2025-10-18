Tea time talk Aire-sur-l’Adour
Tea time talk Aire-sur-l’Adour samedi 18 octobre 2025.
Tea time talk
Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Vous souhaitez pratiquer ou renouer avec la langue anglaise ? Nous vous proposons un samedi par mois de venir converser en anglais avec Ann Marcoen, professeur d’anglais.
Rendez-vous
15h Médiathèque d’Aire sur l’Adour
Inscription au 05 58 51 34 04 .
Médiathèque Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
English : Tea time talk
German : Tea time talk
Italiano :
Espanol : Tea time talk
L’événement Tea time talk Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2025-09-02 par Tourisme Aire Eugénie