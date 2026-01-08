Tea time talk Aire-sur-l’Adour
Tea time talk Aire-sur-l'Adour samedi 24 janvier 2026.
Médiathèque Aire-sur-l’Adour Landes
Vous souhaitez pratiquer ou renouer avec la langue anglaise ? Nous vous proposons un samedi par mois de venir converser en anglais avec Ann Marcoen, professeur d’anglais.
15h Médiathèque d’Aire sur l’Adour
Inscription au 05 58 51 34 04 .
Médiathèque Aire-sur-l'Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
