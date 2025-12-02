Tea Time, Theme Time British music Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Tea Time, Theme Time British music

Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne

Début : 2026-01-24 16:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24 2026-03-07

À chaque génération sa bande originale dans ce premier rendez-vous en deux parties, Clair retrace la révolution pop des 60’s, les années punk et funk des 70’s. Après une courte présentation des groupes iconiques de ces années, venez partager vos souvenirs musicaux. In english, of course!

(Une deuxième partie consacrée aux années 80-90 aura lieu samedi 7 mars save the date!)

Pratique à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

+33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

