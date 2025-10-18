Tea Time, Theme Time Literary favourites Bellou sur Huisne Rémalard en Perche

Bellou sur Huisne 2B Rue de l'Huisne Rémalard en Perche Orne

2025-10-18 16:30:00

2025-10-18

2025-10-18

Venez échanger avec Clair autour de vos livres et auteurs anglais favoris… en anglais of course! Un temps convivial de pratique de la langue anglaise.

Pratique à la médiathèque Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche. .

Bellou sur Huisne 2B Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr

