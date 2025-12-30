TEAM BUILDINGUE LA SCENE PARISIENNE – SALLE 1 Paris

TEAM BUILDINGUE Début : 2026-03-24 à 19:15. Tarif : – euros.

Une comédie musicale déjantée et hilarante sur la vie en entreprise.Bienvenue chez Cristies Company, une entreprise dans laquelle il ne fait pas très bon vivre. Depuis des mois, les tensions se sont accumulées et les salariés sont à bout. Mais coup de théâtre: du jour au lendemain, la patronne Cristina décide de faire appel à une coach en entreprise haute en couleur pour animer un team building. Une initiative inattendue qui cache forcément quelque chose…•Comédiens: Baptiste Coué, Coline Dauga, Elodie François, Nolwenn Garcia, Raphaël Kaminsky, Alice Laurent, Julie Ladousse, Caroline Le Franc, Nicolas Louvigné, Céline Maarek, Charles Méhaignerie, Prisca Milonnet, Méghane Segaricci, Philippe Plas, Andréa Rusca, Thomas Zaruba•Auteurs: Julie Ladousse, Caroline Le Franc•Mise en scène et chorégraphies: Violette Kaci•Décors: Nicolas Louvigné•Graphisme: Nicolas Louvigné et Alice Laurent•Costumes: Nolwenn Garcia•Production: High Cool Musical

LA SCENE PARISIENNE – SALLE 1 34, RUE RICHER 75009 Paris 75