Tean time et DJ Antoine LAURENT Baieta Valence

Tean time et DJ Antoine LAURENT

Baieta 355 avenue de Provence Valence Drôme

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

jusqu’à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 15:30:00

fin : 2026-04-12 17:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Le Tea Time du Baieta vous attend ! DJ pour une ambiance musicale, coin enfants pour s’amuser, et décor de Pâques pour un moment gourmand et festif en famille. Chocolats, rires et bonne humeur garantis !

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Baieta 355 avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 01 80 baieta.valence@valotel.com

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English :

Tea Time at Baieta awaits you! A DJ for a musical ambience, a children?s corner for fun, and Easter decor for a gourmet, festive moment with the whole family. Chocolates, laughter and fun guaranteed!

L’événement Tean time et DJ Antoine LAURENT Valence a été mis à jour le 2026-03-28 par Valence Romans Tourisme