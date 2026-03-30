Tean time et DJ Antoine LAURENT Baieta Valence
Tean time et DJ Antoine LAURENT Baieta Valence dimanche 12 avril 2026.
Tean time et DJ Antoine LAURENT
Baieta 355 avenue de Provence Valence Drôme
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
jusqu’à 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:30:00
fin : 2026-04-12 17:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Le Tea Time du Baieta vous attend ! DJ pour une ambiance musicale, coin enfants pour s’amuser, et décor de Pâques pour un moment gourmand et festif en famille. Chocolats, rires et bonne humeur garantis !
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Baieta 355 avenue de Provence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 44 01 80 baieta.valence@valotel.com
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English :
Tea Time at Baieta awaits you! A DJ for a musical ambience, a children?s corner for fun, and Easter decor for a gourmet, festive moment with the whole family. Chocolates, laughter and fun guaranteed!
L’événement Tean time et DJ Antoine LAURENT Valence a été mis à jour le 2026-03-28 par Valence Romans Tourisme
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