TEAT AN KAY DANTAN Espace muséographique Bernard David Le Diamant

TEAT AN KAY DANTAN Vendredi 19 septembre, 09h30, 10h40 Espace muséographique Bernard David Martinique

Début : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T10:30:00

Fin : 2025-09-19T10:40:00 – 2025-09-19T11:40:00

« TEAT AN KAY DANTAN »

Visite guidée et Atelier Théâtre

La Rue Justin Roc est la rue principale du bourg de la Ville du Diamant, elle commence au Rond Point du Nèg mawon et se termine juste avant le cimetière.

Dans cette rue, on retrouve encore des habitations avec des éléments architecturaux du siècle dernier.

Une visite commentée sera organisée par l’Espace Muséographique Bernard DAVID, elle débutera en face de l’école primaire qui a été construite par l’entreprise Roy-Camille en 1945. Elle possède une galerie de 3 mètres autour de 8 classes répartis sur les 2 niveaux. On découvre de larges ouvertures qui apportent une touche créole à ce batiment qui à cette époque était de conception moderne.

Puis en déambulant, les élèves découvriront les façades, les balcons , les toitures des maisons de la rue Justin Roc, une véritable immersion dans les habitations qui les conduira à l’atelier théâtre dirigé par Marie Line AMPIGNY: auteure, metteure en scène, comédienne. Elle demandera à ces comédiens en herbe d’imaginer la vie d’antan dans ces maisons qui donnent une touche particulière au centre-bourg diamantinois …

Espace muséographique Bernard David 39, rue Justin-Roc, 97223 Le Diamant Le Diamant 97223 Martinique Martinique 0596 66 07 36 http://www.rocherdudiamant.com

