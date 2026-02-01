Téâtre Match d’improvisation Le Nautile La Forêt-Fouesnant

Téâtre Match d’improvisation

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-27 20:30:00

fin : 2026-02-27 22:30:00

Date(s) :

2026-02-27

Deux équipes de théâtre d’improvisation se rencontrent

Impro-Libre de Concarneau accueilel les Improétiques de Briec, composées de 5 joueurs chacune.

Pour une soirée 100% improvisée dans une patinoire reconstituée pour l’évènement sous l’oeil attentif d’un arbitre officiel et des spectateurs qui devront voter après chaque sketch.

Un thème, une impro, un vote, que la meilleure gagne ! .

Le Nautile 2 Rue des Cerisiers La Forêt-Fouesnant 29940 Finistère Bretagne +33 7 88 10 32 00

