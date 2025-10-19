Teatro San’ Angelo Théâtre de l’Arche Tréguier
Teatro San’ Angelo
Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Début : 2025-10-19 15:00:00
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Adèle Charvet et Le Consort. Spectacle proposé dans le cadre du Festival de Lanvellec, musique baroque. .
Théâtre de l’Arche Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 19 42
