Teatro Sant’Angelo Festival de Lanvellec Tréguier dimanche 19 octobre 2025.

Place de la République Tréguier Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-19 15:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-19

A Venise, c’est au Teatro Sant’Angelo aujourd’hui disparu que Vivaldi crée régulièrement ses opéras. Ce programme nous propose un florilège d’airs tiré des productions qui y faisaient fureur. L’ensemble Le Consort et la mezzo-soprano Adèle Charvet interprètent des airs d’opéra de Vivaldi et de contemporains rarement entendus. Dans ce répertoire tantôt intimiste, tantôt virtuose, la superbe voix d’Adèle Charvet se fait velours ou flamme pour sublimer cette musique avec une extrême délicatesse. Un concert à ne pas manquer ! .

Place de la République Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 13 72

