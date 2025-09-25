Tech Boost’her Tour Campus Ynov Aix-en-Provence Aix-en-Provence

Jeudi 25 septembre 2025 de 9h à 17h. Campus Ynov Aix-en-Provence 2 rue de la Fourane Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tech Boost’her tour, l’événement immersif pour permettre aux femmes de transformer leur curiosité en opportunité dans la tech, arrive à Aix-en-Provence ! Tables rondes, témoignages inspirants, ateliers, rencontres, et bien plus encore.

Venez découvrir autrement les métiers de la tech dans 3 secteurs stratégiques la cybersécurité, l’industrie du futur, la ville durable. Un objectif créer le déclic vers les métiers de la tech ! .

