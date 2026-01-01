Tech Job Connect 2026 Place Latour-Maubourg Valence

Tech Job Connect 2026

Place Latour-Maubourg Médiathèque François Mitterrand Valence Drôme

Début : 2026-01-26 10:00:00

fin : 2026-01-26 13:00:00

2026-01-26

Le Tech Job Connect revient pour une troisième édition — Le 26 janvier, rendez-vous à la Médiathèque Latour-Maubourg à Valence pour une matinée unique dédiée aux savoir-faire et opportunités dans le secteur du numérique. Ouvrez les portes du numérique !

Place Latour-Maubourg Médiathèque François Mitterrand Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 83 50 58 contact@lemoulindigital.fr

English :

Tech Job Connect is back for a third edition? On January 26, join us at the Médiathèque Latour-Maubourg in Valence for a unique morning dedicated to know-how and opportunities in the digital sector. Open the doors to the digital world!

