Territoire de Belfort
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-26 09:30:00
fin : 2025-08-26
Date(s) :
2025-08-26
Ce site industriel né en 1879 avec l’arrivée de la SACM et de DMC est toujours en activité et constitue aujourd’hui le fleuron de l’innovation. Ce parc immobilier de 110 hectares à l’architecture industrielle revisitée vous raconte son histoire, celles des cités ouvrières, des rues à l’intonation alsacienne et des bâtisses emblématiques, etc.
Visite non remboursable, non échangeable. .
Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 55 90 90
L’événement Techn’Hom une histoire industrielle Belfort a été mis à jour le 2025-04-02 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)