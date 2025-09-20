Techniques et métiers d’autrefois avec l’association Patois Traditions et Métiers d’Autrefois Musée du Bugey-Valromey Arvière-en-Valromey

L’association Patois Traditions et Métiers d’Autrefois, basée à Saint-Trivier-de-Courtes en plein coeur de la Bresse, proposera différentes animations autour des vieux métiers d’antan.

Au programme :

– Travail du chanvre : teillage, peignage, babouin, filage au rouet

– Fabrication de filoches

– Vannerie en osier et en rotin

– Fabrication de beurre à la baratte manuelle

– Torréfaction du café à l’orge

– Métier à corder

– Egrenage du maïs de pays à l’ancienne

– Fabrication de manche en bois à la louve

– Affûtage à la meule à eau (vous êtes invités à amener des ustensiles à affuter : couteaux, serpes, haches …)

Musée du Bugey-Valromey 3 Rue Centrale, 01260 Arvière-en-Valromey, France Arvière-en-Valromey 01260 Lochieu Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0479875223 https://patrimoines.ain.fr/n/musee-du-bugey-valromey/n:970 Aux portes de Lyon, de la Suisse et de la Savoie, à quelques kilomètres des vignobles bugistes, le musée du Bugey-Valromey propose de découvrir les différentes facettes du Bugey d’hier et d’aujourd’hui. Ses collections et ses reconstitutions réparties dans une maison Renaissance et ses réserves visitables offrent un regard sur cette société de moyenne montagne, ses personnalités célèbres, sa faune et ses paysages… Fil rouge et élément constitutif du Bugey-Valromey et du musée, le bois est omniprésent dans les collections : outils, machines, jouets, atelier de tourneur… mais également avec l’une des plus grandes collections d’œuvres d’art en bois tourné.

©Département de l’Ain