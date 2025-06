Techniques mixtes – Galerie Interface Dijon 27 juin 2025 18:00

Exposition Par là en présence d’Alice Bidault

Après ses études à l’ENSAD, Alice Bidault est restée travailler en Bourgogne, calée au fond du Morvan. Preuve d’un caractère déterminé, nécessaire dans une carrière d’artiste, cet éloignement rural lui permet de se nourrir d’une nature à la fois généreuse et parfois plus rude. L’expérimentation, le temps de l’atelier mais aussi des activités et intérêts connexes comme la permaculture, l’apiculture, viennent appuyer un vocabulaire personnel fait de matières délicates au service d’une esthétique soignée.

Duo Toma Gouband Selma Namata Doyen

Nature et culture, le vieux débat. Il pourrait bien être momentanément résolu par ce dialogue sonore à quatre mains. Branches, pierres, peaux, objets préparés ou détournés la nature fournit le nécessaire à la culture pour créer un espace musical à la croisée du rituel et de l’improvisation. Batteur singulier au son inimitable, Toma Gouband augmente le son de son kit avec ce que le hasard lui offre sur place de caillou et de bois. Percussionniste têtue, Selma Namata Doyen s’ingénie à entrecroiser langage populaire et musique contemporaine. Ensemble, ils explorent les formes possibles d’une percussion vivante et perméable aux expérimentations et pulsations libres. Si d’autres tapent sur des bambous et sont numéro 1, ces deux-là donnent tout pour la musique. Brute, organique, mouvante, et ça leur va bien.

La bibliothèque des Orageus.e.s

La soirée se poursuivra par la présentation de quelques ouvrages, sélectionnés en lien avec l’exposition et issus de la bibliothèque des Orageus.e.s. .

Galerie Interface 12 Rue Chancelier de l’Hospital

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté contact@interface-art.com

