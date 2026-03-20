Techniques préhistoriques Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Techniques préhistoriques

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Venez vous initier à différentes techniques utilisées par les Hommes préhistoriques Inscription obligatoire

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Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com

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English :

Learn about the techniques used by prehistoric man Registration required

L’événement Techniques préhistoriques Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-18 par Ardennes Tourisme