Techniques préhistoriques Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Techniques préhistoriques 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 2026-08-12

Techniques préhistoriques Maison de la Nature Boult-aux-Bois mercredi 12 août 2026.

Techniques préhistoriques

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Venez vous initier à différentes techniques utilisées par les Hommes préhistoriques Inscription obligatoire
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Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98  maisonnatureboult@gmail.com

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English :

Learn about the techniques used by prehistoric man Registration required

L’événement Techniques préhistoriques Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-18 par Ardennes Tourisme

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