Techniques préhistoriques Maison de la Nature Boult-aux-Bois
Techniques préhistoriques Maison de la Nature Boult-aux-Bois mercredi 12 août 2026.
Techniques préhistoriques
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Venez vous initier à différentes techniques utilisées par les Hommes préhistoriques Inscription obligatoire
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Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
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English :
Learn about the techniques used by prehistoric man Registration required
L’événement Techniques préhistoriques Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-18 par Ardennes Tourisme