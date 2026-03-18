Techno Magnon Halle Paysanne Les Eyzies

Techno Magnon

Halle Paysanne 2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

20h. La techno s’apprête à résonner au cœur des Eyzies. Prépare-toi à vivre une nuit intense et électrique (hard techno, trance, techno, raw. Interdit aux mineurs. Réservation en ligne. 20€

Prépare -toi à vivre une nuit intense et électrique !

Hard Techno Raw Techno Trance

Des DJs prêts à retourner le dancefloor @aurelie.czaja @cabza_ @benboacid Fredrich @lolax.music @sarel.dreacks

Foodtruck Sam & Sandrine

Tattoo avec @Donna_dacqua.tattoo

Une grotte.

Des basses.

Une nuit préhistorique qui s’annonce légendaire

Soirée interdite aux mineurs. Réservation en ligne .

Halle Paysanne 2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact.technomagnon@gmail.com

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English : Techno Magnon

20h. Techno is about to reverberate in the heart of Les Eyzies. Get ready for an intense and electric night (hard techno, trance, techno, raw…). Minors prohibited. Book online. 20?

L’événement Techno Magnon Les Eyzies a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère