Techno Magnon Halle Paysanne Les Eyzies
Techno Magnon Halle Paysanne Les Eyzies samedi 11 avril 2026.
Techno Magnon
Halle Paysanne 2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies Dordogne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
20h. La techno s’apprête à résonner au cœur des Eyzies. Prépare-toi à vivre une nuit intense et électrique (hard techno, trance, techno, raw. Interdit aux mineurs. Réservation en ligne. 20€
Prépare -toi à vivre une nuit intense et électrique !
Hard Techno Raw Techno Trance
Des DJs prêts à retourner le dancefloor @aurelie.czaja @cabza_ @benboacid Fredrich @lolax.music @sarel.dreacks
Foodtruck Sam & Sandrine
Tattoo avec @Donna_dacqua.tattoo
Une grotte.
Des basses.
Une nuit préhistorique qui s’annonce légendaire
Soirée interdite aux mineurs. Réservation en ligne .
Halle Paysanne 2 Avenue de la Préhistoire Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine contact.technomagnon@gmail.com
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English : Techno Magnon
20h. Techno is about to reverberate in the heart of Les Eyzies. Get ready for an intense and electric night (hard techno, trance, techno, raw…). Minors prohibited. Book online. 20?
L’événement Techno Magnon Les Eyzies a été mis à jour le 2026-03-13 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère