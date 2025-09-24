Techno Masculinisme : soirée débat – par les Fameuses A la Carte Postale Nantes

Techno Masculinisme : soirée débat – par les Fameuses A la Carte Postale Nantes mercredi 24 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-24 18:30 – 21:00

Gratuit : oui Sur participation libre et consciente Réservation : helloasso.com/associations/les-fameuses/evenements/apero-feministe-techno-masculinisme tout public

Techno fascisme et patriarcat : comprenons ensemble les imbrications de ces idéologies Echange avec Nastasia Hadjadji à l’occasion de la sortie du livre « Apocalypse Nerds » Quelque chose a basculé. Donald Trump a repris la Maison Blanche, mais dans son sillage, d’autres figures ont pris place. Et si la Silicon Valley, longtemps perçue comme un bastion progressiste, était devenue le laboratoire d’une révolution autoritaire à l’échelle planétaire ? Nourris par d’obscurs penseurs étourdis de rêves fascistes ou monarchiques, des milliardaires de la tech appellent à la mort de l’État-nation et prophétisent la fin des démocraties libérales. Leur horizon politique : la sécession. Car la fin d’un monde, c’est surtout le commencement du leur. L’objectif de ces nerds de l’Apocalypse ? Imposer leur vision d’un futur privatisé, exclusif, fait d’enclaves libertariennes dirigées comme des entreprises. Bienvenue dans le Moyen-Age du futur. Préparez vos témoignages et vos questions ! Discussion suivie d’un verre de la sororité Vente de livres sur place, par la librairie Maison Marguerite Accessible PMR Pas d’interprétariat LSF prévu pour l’instant, nous contacter si besoin Enfants bienvenus, restant sous votre responsabilité

A la Carte Postale Île de Nantes Nantes 44200

https://www.helloasso.com/associations/les-fameuses/evenements/apero-feministe-techno-masculinisme