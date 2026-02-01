Tech&print Atelier démonstration de Gyotaku Plouescat
Tech&print Atelier démonstration de Gyotaku
5 Rue Général Leclerc Plouescat Finistère
Début : 2026-02-25 15:00:00
fin : 2026-02-25 17:30:00
2026-02-25
Gyotaku art japonais consistant à reproduire des empreintes de poissons sur différents supports.
Avec l’artiste.
Ouvert à tous ! Entrée libre. .
+33 2 59 16 40 91
