Tech&print Concours de dessin halloween Plouescat

Tech&print Concours de dessin halloween Plouescat vendredi 24 octobre 2025.

Tech&print Concours de dessin halloween

5 Rue Général Leclerc Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

Date(s) :

2025-10-24

Crée ton dessin, effrayant ou pas, on l’imprime. Il sera affiché et jugé par la clientèle pendant 4 jours, à l’issue desquels des lots aux meilleurs (résultats jeudi 30 octobre). .

5 Rue Général Leclerc Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 59 16 40 11

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Tech&print Concours de dessin halloween Plouescat a été mis à jour le 2025-10-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX