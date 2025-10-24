Tech&print Concours de dessin halloween Plouescat
Tech&print Concours de dessin halloween Plouescat vendredi 24 octobre 2025.
Tech&print Concours de dessin halloween
5 Rue Général Leclerc Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
Date(s) :
2025-10-24
Crée ton dessin, effrayant ou pas, on l’imprime. Il sera affiché et jugé par la clientèle pendant 4 jours, à l’issue desquels des lots aux meilleurs (résultats jeudi 30 octobre). .
5 Rue Général Leclerc Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 59 16 40 11
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Tech&print Concours de dessin halloween Plouescat a été mis à jour le 2025-10-10 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX