Tech&print grande vente de chocolats Plouescat
Tech&print grande vente de chocolats Plouescat vendredi 27 mars 2026.
Tech&print grande vente de chocolats
5 Rue Général Leclerc Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:00:00
fin : 2026-03-27 20:00:00
Date(s) :
2026-03-27
L’idée chocolat.
Renaud Boucher, artisan chocolatier à Ploudalmézeau.
Grande vente de chocolats. .
5 Rue Général Leclerc Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 59 16 40 11
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English : Tech&print grande vente de chocolats
L’événement Tech&print grande vente de chocolats Plouescat a été mis à jour le 2026-03-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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