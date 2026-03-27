Tech&print grande vente de chocolats Plouescat

Tech&print grande vente de chocolats Plouescat vendredi 27 mars 2026.

Tech&print grande vente de chocolats

5 Rue Général Leclerc Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 18:00:00
fin : 2026-03-27 20:00:00

Date(s) :
2026-03-27

L’idée chocolat.
Renaud Boucher, artisan chocolatier à Ploudalmézeau.
Grande vente de chocolats.   .

5 Rue Général Leclerc Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 59 16 40 11 

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English : Tech&print grande vente de chocolats

L’événement Tech&print grande vente de chocolats Plouescat a été mis à jour le 2026-03-23 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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