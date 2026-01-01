TECLAO EN CONCERT Mauguio

TECLAO EN CONCERT

Découvrez le groupe Teclao au Théâtre Bassaget !

Teclao, c’est une histoire d’amour entre l’intemporel et l’inattendu, une fusion où l’inspiration flamenca, pure et viscérale, s’ouvre aux murmures suaves d’un jazz polyglotte. Une voix brute et rebelle qui se marie à la finesse d’une improvisation maîtrisée, portée par une guitare agile contant des récits anciens empreints de Duende . Un piano audacieux et juste qui s’aventure parfois vers les sonorités électroniques d’un MS20, et des percussions, battements secrets d’une mer en furie, pouls de cette fusion inédite.

Teclao présente pour cette sortie de résidence un nouveau spectacle autour de son album Odisea , élaboré avec l’aide du metteur en scène et chorégraphe Leonardo Montecchia.

Enrichi de morceaux inédits composés pour cette occasion, ce concert vous réserve aussi bien d’autres surprises.

Dans le cadre de sa politique de soutien à la création, la Ville de Mauguio Carnon a soutenu le projet Odisea par une coproduction et une résidence de création au Théâtre Bassaget.

Vendredi 31 janvier 20h

Théâtre Bassaget Mauguio

Tout public dès 10 ans

12 € 10 € 6 € .

Mauguio 34130 Hérault Occitanie +33 4 67 29 65 35 culture@mauguio-carnon.com

