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Ted Route de Radôme Pleumeur-Bodou

Ted Route de Radôme Pleumeur-Bodou mercredi 15 avril 2026.

Lieu : Route de Radôme

Adresse : Planétarium de Bretagne

Ville : 22560 Pleumeur-Bodou

Département : Côtes-d'Armor

Début : mercredi 15 avril 2026

Fin : mercredi 15 avril 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Pleumeur-Bodou

Ted

Route de Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 11:00:00
fin : 2026-10-28 12:00:00

Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22 2026-07-06 2026-10-28

Suivez l’aventure de Ted l’ourson et sa fleur à travers un voyage dans le système solaire.

De 2 à 5 ans

Ouverture des portes 30 minutes avant la 1ère séance
il est conseillé d’arriver 20 minutes avant le début.
Durée moyenne de projection 45 à 50 minutes.
Il est impossible de rentrer en cours de séance.
Les enfants de moins de 15 ans doivent venir accompagnés.   .

Route de Radôme Planétarium de Bretagne Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 15 80 32 

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English :

L’événement Ted Pleumeur-Bodou a été mis à jour le 2026-03-31 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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