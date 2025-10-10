TedaAk + Claustinto La Barakason Rezé

TedaAk + Claustinto La Barakason Rezé vendredi 10 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-10 20:00 – 23:00

Gratuit : non 6€ à 12€

Plus qu’un concert, TedaAk nous livre sur scène une performance totale, entre musique, art de rue et discours politique. Son dernier EP parle de trans identité, d’une société malade et d’injustice, mais tout en humour et en fête. Impossible de ne pas se laisser emporter par son énergie communicative, qui nous donne envie d’aller dans la rue le bras bien haut à ses côtés. TedaAk, c’est la rage punk et la mélancolie profonde, la Tekno de l’absurde et du vivant. Rompre et reconstruire en musique : une invitation festive à célébrer le non-sens.

La Barakason Rezé 44400

