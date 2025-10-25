TEDAAK NORD//NOIR – AUDITORIUM ROSTROPOVITCH Beauvais

TEDAAK NORD//NOIR – AUDITORIUM ROSTROPOVITCH Beauvais samedi 25 octobre 2025.

TEDAAK NORD//NOIR Début : 2025-10-25 à 20:00. Tarif : – euros.

ASCA BEAUVAIS PRÉSENTE : TEDAAK NORD//NOIRC’est la rage Punk et la mélancolie profonde, la Tekno de l’absurde et du vivant. Rompre et reconstruire en musique : une invitation festive à célébrer le non-sens. TedaAk est une identité artistique transdisciplinaire dans laquelle se mêlent écriture, performance et musique électronique. A la croisée du concert et du spectacle, il invite les réflexions politiques et existentielles à (re)prendre possession de nos corps sur le dancefloor. De ces créations par association d’idées, déconstruction et collages, émergent des narrations déroutantes dans lesquelles la poésie se révèle avec ou sans ironie.TedaAk fait son apparition en 2022 dans les milieux alternatifs queer et féministes de Nantes. Après une année de représentation, il fait la rencontre de Nina Faure dont il écrira la bande originale du documentaire militant « We are Coming » (sorti en salle mars 2023). Son nouveau spectacle « Bonjour Monsieur au revoir Madame » s’adresse à un public plus large, avec la volonté de revaloriser les discours minoritaires sur la scène des musiques actuelles françaises. NORD//NOIRDans un brouillard épais, sur des pavés boueux, une fête sombre fait briller la nuit froide. NORD//NOIR y scande les tourments de notre époque sur fond de Cold Gabber qui fait sauter les tristes et sourire les déçus. Membres du collectif Tout Est Politique – Collectif de musiques électroniques et d’arts visuels – et originaires de Calais, ils pensent que la musique est un engagement. Leur live puissant et généreux sublime le folklore du nord en jouant des contrastes, comme une terreur lumineuse. L’orage va s’abattre dans l’amour et la sueur. Au menu : un duo de frites au vinaigre, à la sauce gabber, pour réchauffer le corps et le reste.Réservations PMR : v.vermeiren@asca-asso.com

AUDITORIUM ROSTROPOVITCH ESPACE CULTUREL MITTERAND 60000 Beauvais 60