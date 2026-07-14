TEDDYBEAR · La création des 48è Trans Musicales Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande
mercredi 2 décembre 2026 · Théâtre l'Aire Libre · Saint-Jacques-de-la-Lande
Informations pratiques
TEDDYBEAR · La création des 48è Trans Musicales Théâtre l’Aire Libre Saint-Jacques-de-la-Lande 2 – 6 décembre Ille-et-Vilaine
Sur réservation, 6 → 18€
TeddyBear n’a que 24 ans, et pourtant sa voix en dit beaucoup plus long que son âge. Création des 48è Trans Musicales
Après des débuts en tant que batteur, l’artiste belge TeddyBear se révèle chanteur lors d’un concert de 2023 où il prend le micro un peu accidentellement.
À 24 ans, TeddyBear a aujourd’hui atteint une belle maturité dans son écriture comme dans son phrasé hybride. Reconnaissant l’héritage de ses aînés, de Brel à Stromae, TeddyBear ne se dégonfle pas, notamment en live où sa personnalité se déploie totalement et avec énergie.
RENCONTRE :
SAM 28 NOV • 11H30 • Gratuit → Médiathèque Lucien Herr St-Jacques de la Lande
Le Théâtre l’Aire Libre, la médiathèque Lucien Herr et Les Trans vous donnent rendez-vous pour une rencontre en avant-première avec TeddyBear !
ATELIER :
VEN 13 NOV • 18H30 • Tout public • 1H30 · Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque → Médiathèque Lucien Herr, St-Jacques de la Lande
À travers un quizz, la manipulation de projecteurs et des réflexions collectives, entrez dans le parcours Trans Musicales avec l’Aire Libre et la Médiathèque Lucien Herr.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-02T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-12-06T19:30:00.000+01:00
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https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/724385-teddybear-trans-musicales
Théâtre l’Aire Libre 2 place Jules Valles 35136 Saint-Jacques de la Lande Saint-Jacques Aéroport Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Ille-et-Vilaine
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