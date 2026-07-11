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TEDDYBEAR · La création des 48è Trans Musicales Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande

mercredi 2 décembre 2026 · Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande · Saint-Jacques-de-la-Lande

TEDDYBEAR · La création des 48è Trans Musicales Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande

Informations pratiques

Début
mercredi 2 décembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Lieu
Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande
Adresse
2 place Jules Vallès
Ville
Saint-Jacques-de-la-Lande

TEDDYBEAR · La création des 48è Trans Musicales Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 2 – 6 décembre

TeddyBear n’a que 24 ans, et pourtant sa voix en dit beaucoup plus long que son âge. Création des 48è Trans Musicales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-12-02T20:30:00.000+01:00
Fin : 2026-12-06T19:30:00.000+01:00

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Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande


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