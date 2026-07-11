mercredi 2 décembre 2026 · Théâtre l'Aire Libre, St-Jacques de la Lande · Saint-Jacques-de-la-Lande

Informations pratiques

TEDDYBEAR · La création des 48è Trans Musicales Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Saint-Jacques-de-la-Lande 2 – 6 décembre

TeddyBear n’a que 24 ans, et pourtant sa voix en dit beaucoup plus long que son âge. Création des 48è Trans Musicales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-12-02T20:30:00.000+01:00

Fin : 2026-12-06T19:30:00.000+01:00

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Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande



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