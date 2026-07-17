TEDDYBEAR · La création des 48è Trans Musicales, Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande, Saint-Jacques-de-la-Lande

Informations pratiques

TEDDYBEAR · La création des 48è Trans Musicales 2 – 6 décembre Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande Ille-et-Vilaine

Sur réservation, 6 → 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-02T20:30:00+01:00 – 2026-12-02T23:00:00+01:00

Fin : 2026-12-06T17:00:00+01:00 – 2026-12-06T19:30:00+01:00

Après des débuts en tant que batteur, l’artiste belge TeddyBear se révèle chanteur lors d’un concert de 2023 où il prend le micro un peu accidentellement.

À 24 ans, TeddyBear a aujourd’hui atteint une belle maturité dans son écriture comme dans son phrasé hybride. Reconnaissant l’héritage de ses aînés, de Brel à Stromae, TeddyBear ne se dégonfle pas, notamment en live où sa personnalité se déploie totalement et avec énergie.

RENCONTRE :

SAM 28 NOV • 11H30 • Gratuit → Médiathèque Lucien Herr St-Jacques de la Lande

Le Théâtre l’Aire Libre, la médiathèque Lucien Herr et Les Trans vous donnent rendez-vous pour une rencontre en avant-première avec TeddyBear !

ATELIER :

VEN 13 NOV • 18H30 • Tout public • 1H30 · Gratuit, sur inscription auprès de la médiathèque → Médiathèque Lucien Herr, St-Jacques de la Lande

À travers un quizz, la manipulation de projecteurs et des réflexions collectives, entrez dans le parcours Trans Musicales avec l’Aire Libre et la Médiathèque Lucien Herr.

Théâtre l’Aire Libre, St-Jacques de la Lande 2 place Jules Vallès Saint-Jacques-de-la-Lande 35136 Saint-Jacques Aéroport Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-theatre-lairelibre.mapado.com/event/724385-teddybear-trans-musicales »}]

TeddyBear n’a que 24 ans, et pourtant sa voix en dit beaucoup plus long que son âge. Création des 48è Trans Musicales

Eric Scaggiante