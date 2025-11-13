TEDx IAE Aix-Marseille Et si c’était à refaire ? Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence

TEDx IAE Aix-Marseille Et si c’était à refaire ?

Jeudi 13 novembre 2025 à 18h45.

Ouverture au public à 17h30. Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 34.99 – 34.99 – 14.99 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 18:45:00

fin : 2025-11-13 18:45:00

Date(s) :

2025-11-13

Et si on pouvait tout recommencer ? C’est la question que pose cette 3ᵉ édition du TEDxIAE Aix-Marseille, placée sous le thème Et si c’était à refaire ? . Préparez-vous à vivre une expérience unique, entre confidences, découvertes et inspiration.

Au-delà d’une simple réflexion sur le passé, ce thème invite à repenser nos choix, nos erreurs, nos réussites, pour imaginer des futurs possibles.

Entre remises en question, secondes chances et nouvelles perspectives, nos intervenants viendront partager idées puissantes, pour inspirer un public en quête de sens, et le pousser à réfléchir et repartir avec un plan d’action clair lui permettant d’évoluer et compléter l’écriture de son histoire.



Que referait-on différemment si tout était à recommencer ?



C’est autour de cette question que se croisent entrepreneurs, artistes, coachs, avocats et créateurs, dans une soirée riche en émotions, en créativité et en partage.



Laissez-vous embarquer dans une soirée où chaque idée a le pouvoir de changer notre regard sur le monde. .

Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur iaetedxaix@gmail.com

English :

What if we could do it all over again? That’s the question posed by this 3rd edition of TEDxIAE Aix-Marseille, under the theme What if you could do it all over again? Prepare yourself for a unique experience, filled with confidences, discoveries and inspiration.

German :

Was wäre, wenn man noch einmal von vorne anfangen könnte? Ausgabe des TEDxIAE Aix-Marseille stellt diese Frage unter dem Motto Was wäre, wenn wir es noch einmal tun müssten? . Bereiten Sie sich auf eine einzigartige Erfahrung vor, in der Sie vertrauliche Gespräche führen, Entdeckungen machen und sich inspirieren lassen können.

Italiano :

E se potessimo rifare tutto da capo? Questa è la domanda che si pone la terza edizione di TEDxIAE Aix-Marseille, con il tema E se potessi rifare tutto? Preparatevi a un’esperienza unica, ricca di confidenze, scoperte e ispirazioni.

Espanol :

¿Y si pudiéramos hacerlo todo de nuevo? Esa es la pregunta que plantea esta 3ª edición de TEDxIAE Aix-Marsella, bajo el lema ¿Y si pudieras volver a hacerlo todo? Prepárese para una experiencia única, llena de confidencias, descubrimientos e inspiración.

L’événement TEDx IAE Aix-Marseille Et si c’était à refaire ? Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence