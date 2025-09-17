Tedx Limoges Opéra de Limoges Limoges

Opéra de Limoges 48 Rue Jean Jaurès Limoges Haute-Vienne

Ouverture des portes à 19h.

10 intervenants appelés Speakers monteront sur scène pour partager en 8 minutes chrono une idée qui les anime. Pas de discours à rallonge juste l’essentiel pour éveiller la curiosité, ouvrir des perspectives, et donner envie d’en savoir plus.

Leur identité ? Gardée secrète jusqu’à leur entrée dans l’Opéra. Ce choix fort permet de recentrer l’attention sur les idées plutôt que sur les noms, et d’éviter tout préjugé.

Au programme cette année des idées fraîches et audacieuses autour de la science, de la créativité, de l’art, du numérique et des enjeux de société.

Venez découvrir, sans filtre, des idées qui pourraient bien changer votre regard. .

