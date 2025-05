TEDxChâteauroux – Châteauroux, 6 juin 2025 19:30, Châteauroux.

Indre

TEDxChâteauroux 1 Allée de l’Ordre National du Mérite Châteauroux Indre

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-06 19:30:00

fin : 2025-06-06

Date(s) :

2025-06-06

L’association Brain Berry est fière d’annoncer la tenue de la 3e édition du TEDxChâteauroux, qui aura lieu le vendredi 6 juin 2025 à 19h30, à la Cité du Numérique, auditorium Alfred-Dauvergne, avec une ouverture exceptionnelle au Carreau Est dès 18h30 pour vivre l’intégralité de l’expérience TEDx.

Cette nouvelle édition s’articulera autour d’un thème puissant et porteur de sens Vivants!

Au fil de la soirée, 8 Speakers issus d’horizons variés partageront leurs visions, leurs expériences et leurs engagements autour de sujets aussi passionnants que l’environnement, la psychologie, les nouvelles technologies ou encore le design. 30 .

1 Allée de l’Ordre National du Mérite

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

English :

The Centre d’Études Supérieures de Châteauroux (Université d’Orléans) is organizing its first history symposium on the theme of « Berry Napoléonien » on March 27, 2025.

German :

Das Centre d’Études Supérieures de Châteauroux (Universität Orléans) veranstaltet am 27. März 2025 sein erstes Geschichtskolloquium zum Thema « Berry Napoleonien ».

Italiano :

Il 27 marzo 2025, il Centre d’Études Supérieures de Châteauroux (Università di Orléans) organizza il suo primo simposio di storia sul tema « Berry napoleonico ».

Espanol :

El 27 de marzo de 2025, el Centro de Estudios Superiores de Châteauroux (Universidad de Orleans) organiza su primer coloquio de historia sobre el tema « El Berry napoleónico ».

L’événement TEDxChâteauroux Châteauroux a été mis à jour le 2025-05-22 par OT Châteauroux Berry Tourisme