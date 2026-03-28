TEDxIMT Mines Ales, IMT Mines Alès – Campus de Clavière, Alès

TEDxIMT Mines Ales Samedi 28 mars, 14h30 IMT Mines Alès – Campus de Clavière Gard

8€, et 3€ pour étudiants/-18 ans (places sont disponibles sur la billetterie en ligne HelloAsso).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T14:30:00+01:00 – 2026-03-28T17:00:00+01:00

Les conférenciers aborderont des sujets variés comme l’évolution du monde du point de vue d’un explorateur, l’autodétermination en lien avec les technologies numériques, l’art d’apprivoiser l’incertitude, les secrets pour des réunions efficaces, et les prises de décisions dans des environnements complexes expliquées par un commandant de bord.

Présentations suivies d’un moment d’échange convivial autour d’un buffet pour prolonger la réflexion.

Ouvert à tous.

IMT Mines Alès – Campus de Clavière Rue Jean Nicot, 30100 Alès Alès 30100 Gard Occitanie 04 66 78 50 00 https://www.imt-mines-ales.fr/ecole/campus/decouvrir-les-campus-dimt-mines-ales https://www.facebook.com/MinesAles [{« type »: « link », « value »: « http://www.helloasso.com/associations/idales/evenements/tedximt-mines-ales »}, {« type »: « email », « value »: « tedx.mines.ales@gmail.com »}]

5 conférences de 18 minutes, fidèles à l’esprit TEDx, sur le thème « Questionner l’horizon ». De belles réflexions pour enrichir notre vision de demain.