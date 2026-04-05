TEDxNantes 2026 : Dédales Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-11 19:00 –

Gratuit : non 35 € / 45 € 35 € / 45 € Billetterie : https://tedxnantes.com/ Tout public, Etudiant

2026 : Dédales À l’image de notre monde complexe, mouvant et parfois déroutant, le dédale incarne ces espaces où les repères vacillent, où les certitudes s’effritent, mais où naissent aussi les plus grandes transformations.C’est cette traversée que TEDxNantes 2026 vous invite à vivre : accepter de s’égarer pour mieux penser, ressentir et imaginer ensemble les chemins à venir. Samedi 11 avril 2026 à Stereolux, ne craignez plus de vous perdre : venez parcourir nos Dédales. TEDx est un événement annuel de renommée internationale au cours duquel des personnes remarquables dans leur domaine, scientifiques, philosophes, chefs d’entreprise, écrivains, aventuriers… sont invités à partager leurs connaissances et leur réflexion sous la forme d’une intervention (appelée “talk”) de 18 minutes maximum.L’audience éclectique – dirigeants, managers, scientifiques, créateurs, philanthropes, étudiants – est tout autant remarquable que les intervenants.

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://tedxnantes.com/



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